Piantedosi sugli scontri | A Torino una chiara strategia di eversione attenzione a chi sfila con questi delinquenti

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi definisce gli scontri di sabato a Torino come una strategia di eversione e avverte di fare attenzione a chi si unisce ai manifestanti con comportamenti violenti. Durante la relazione alla Camera, ha espresso solidarietà agli agenti feriti e a tutte le forze di polizia che lavorano per mantenere l’ordine. Piantedosi ha anche commentato che ci sono elementi che cercano di destabilizzare la situazione attraverso azioni di protesta e violenza.

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parte, nella relazione alla Camera dei deputati sui fatti di sabato a Torino, esprimendo solidarietà agli agenti feriti negli scontri e «a tutte le forze impegnate nella tutela dell'ordine pubblico». La manifestazione, dice «era promossa da esponenti dall'antagonismo locale» che protestavano perché il centro sociale Askatasuna «è stato sgomberato dopo un problema di illegalità troppo a lungo tollerata». La ricostruzione della giornata. Il titolare dell'Interno racconta che la manifestazione ha preoccupato la questura di Torino fin dal momento della sua comunicazione, «lo scorso venerdi 23 gennaio, è giunta una mail con cui Askatasuna, Cobas, Usb e Rifondazione comunista in cui si preannunciava una manifestazione.

