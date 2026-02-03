Scontri a Torino l’informativa di Piantedosi alla Camera | Tutti prendano atto che c’è sistematica strategia di eversione

Durante una seduta alla Camera, il ministro Piantedosi ha descritto gli incidenti di sabato sera a Torino come una “sistematica strategia di eversione”. Ha spiegato che dietro le violenze ci sono gruppi organizzati che cercano di destabilizzare l’ordine pubblico. Gli scontri sono scoppiati dopo la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, quando alcune persone si sono infiltrate nel corteo e hanno affrontato le forze dell’ordine. Decine i feriti tra agenti e manifestanti, e ora si cerca di fare piena luce su quanto accaduto.

Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi riferisce alla Camera dei deputati sugli incidenti di sabato sera a Torino, quando, al termine della manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, le forze dell'ordine si sono scontrate con i black bloc infiltrati nel corteo, con decine di feriti tra agenti e manifestanti. "Tutti prendano atto che c'è sistematica strategia di eversione", sono state le prime parole del ministro: toni inevitabili, considerato quel che è successo a Torino e la brutale aggressione al poliziotto della Mobile di Padova. Parlando dei manifestanti violenti Piantedosi ha affermato: "Chi sfila con questi delinquenti offre loro prospettiva di impunità".

