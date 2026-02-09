Piano straordinario di FS in Veneto per Milano Cortina 2026 | Verona snodo chiave della mobilità olimpica

In vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, le Ferrovie dello Stato hanno messo a punto un piano speciale per spostarsi in Veneto. Verona diventa un punto cruciale per garantire un flusso di viaggi più rapido e sicuro tra le diverse località coinvolte. La strategia punta a rendere più semplice e affidabile il viaggio per chi assisterà alle gare o si sposterà per lavoro e turismo.

In occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, il gruppo FS Italiane ha predisposto in Veneto un piano straordinario per la mobilità che punta a coniugare efficienza, integrazione dei servizi e sicurezza. L'obiettivo è sostenere l'afflusso di atleti, delegazioni.

