Gruppo FS | piano Milano-Cortina 2026 Frecciarossa a Milano Malpensa e collegamenti potenziati

Il Gruppo FS si prepara a rendere più connessa e sostenibile la Lombardia in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Con l’arrivo del Frecciarossa a Milano Malpensa e il potenziamento dei collegamenti Trenitalia e Busitalia, l’offerta di trasporto si amplia, offrendo soluzioni più efficienti e intermodali per residenti e visitatori. Un impegno concreto per un evento all’insegna della mobilità moderna e integrata.

Trenitalia e Busitalia (Gruppo FS) potenziano la propria offerta con l'arrivo del Frecciarossa a Milano Malpensa e un rafforzamento complessivo dei collegamenti ferroviari e intermodali, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Previsti servizi straordinari verso le principali aree interessate dalle competizioni, grazie a un potenziamento dei servizi di Alta Velocità e del Regionale, affiancati da soluzioni intermodali integrate "treno+bus". Sarà ulteriormente intensificato il trasporto su gomma per rispondere alle esigenze sia degli spettatori sia degli atleti, garantendo spostamenti più agevoli e capillari sul territorio.

