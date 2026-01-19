Ambito C06 | stop ai trattamenti per i disabili la Cisal insorge

La Cisal esprime preoccupazione per la decisione di sospendere i trattamenti per i disabili nell’ambito C06 di Aversa. Queste misure, che richiedono alle famiglie di sostenere i costi, mettono a rischio la continuità terapeutica e l’assistenza necessaria ai figli disabili. La situazione evidenzia l’urgenza di trovare soluzioni che garantiscano supporto e servizi adeguati alle famiglie coinvolte, evitando che si instaurino ulteriori difficoltà.

Famiglie costrette a pagare di tasca propria per garantire continuità terapeutica ai figli disabili. Interi nuclei familiari con figli disabili dell’Ambito socio-sanitario C06 di Aversa rischiano di restare senza assistenza. Dopo due anni di gestione problematica, e nonostante rassicurazioni e certificazioni delle Unità di Valutazione Integrata (UVI), molti percorsi terapeutici sono stati sospesi per mancanza di fondi comunali. Alle famiglie è stata prospettata come unica soluzione il pagamento diretto di una retta mensile di 1.050 euro, pena l’esclusione dai centri di riferimento. Le conseguenze sono immediate: molti ragazzi mostrano già segni di regressione, con ansia, ossessioni, comportamenti autolesivi, disturbi alimentari e peggioramento delle patologie fisiche. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

