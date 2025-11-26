La Regione Lazio non provvede ad autorizzare i pagamenti per i piani terapeutici

“Chi vuole curarsi deve pagare". Questa la segnalazione arrivata alla nostra redazione. "Da inizio novembre centinaia di piani terapeutici sono bloccati per raggiungimento del budget, nella Regione Lazio: invalidi, pazienti oncologici, e altri, devono provvedere di tasca propria al pagamento di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

