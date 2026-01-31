Torino a ferro e fuoco per la manifestazione pro-Askatasuna | scontri e feriti poliziotto aggredito brutalmente

A Torino, la manifestazione pro-Askatasuna si trasforma in una giornata di scontri. Durante il corteo, alcuni manifestanti hanno circondato e aggredito un poliziotto, che è stato brutalmente colpito. La polizia ha reagito con cariche per disperdere la folla, lasciando dietro di sé alcuni feriti. La tensione resta alta in città, con le forze dell’ordine che cercano di mantenere l’ordine.

Un agente di polizia è stato circondato e aggredito da un gruppo di manifestanti durante il corteo di oggi a Torino per la riapertura del centro sociale Askatasuna. In dieci contro uno, alcuni con scudi artigianali e almeno un martello, hanno colpito il poliziotto in corso Regina Margherita, nei pressi del Campus universitario Luigi Einaudi. L’assalto si è interrotto solo grazie all’intervento di un collega. Le immagini dell’aggressione, diffuse sui social, documentano uno dei momenti più violenti di una giornata degenerata in vera e propria guerriglia urbana. Leggi anche: Torino, chi è il poliziotto preso a martellate alla manifestazione Un’ora di scontri tra corso Regina e il Campus Einaudi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Questa mattina a Torino, un corteo di sostenitori di Askatasuna si è trasformato in un vero e proprio caos.

Durante il corteo di Askatasuna a Torino, alcuni antagonisti hanno aggredito un poliziotto.

