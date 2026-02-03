Circolo privato chiuso per 15 giorni | gravi carenze di sicurezza in via Enrico Mattei

Un circolo privato di Bologna è stato chiuso per 15 giorni. La decisione arriva dopo un controllo congiunto di polizia, vigili del fuoco e ispettorato del Lavoro. Durante l’ispezione sono emerse gravi carenze di sicurezza, che hanno portato alla sospensione dell’attività. La struttura resterà chiusa fino a quando non saranno risolti i problemi riscontrati.

Un circolo privato di Bologna, situato in via Enrico Mattei, è stato chiuso temporaneamente per 15 giorni a seguito di un controllo amministrativo congiunto effettuato dalla polizia con la collaborazione di polizia locale, vigili del fuoco e ispettorato del Lavoro.Il provvedimento è stato.

