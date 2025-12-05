Il magazzino trasformato in appartamento abusivo e subaffittato a quattro immigrati | sigilli della polizia locale a San Fruttuoso
Monza, 5 dicembre 2025 – Il mese scorso, lo aveva già fatto: aveva ricavato un alloggio in un seminterrato e lo aveva subaffittato. Stavolta, aveva invece trasformato un magazzino in abitazione abitata da quattro nordafricani. Intervento di sicurezza urbana nel quartiere San Fruttuoso, dove gli agenti del Nucleo Tutela Ambiente e Paesaggio della polizia locale di Monza hanno scoperto un magazzino trasformato abusivamente in appartamento e occupato da più persone. La segnalazione . La segnalazione è arrivata dall’amministratore condominiale, preoccupato per il presunto utilizzo improprio dei locali seminterrati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
