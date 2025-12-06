Lavori per il Metrobus cambia la viabilità tra Via dei Tagliapietra con viale San Sisto
Sono in corso di realizzazione, nell’ambito delle opere per il Metrobus, i lavori di realizzazione di una nuova linea di fognatura in viale San Sisto, con contestuale collegamento della stessa alla rete. Per consentire il completamento dell’intervento è stata emessa l’ordinanza n. 2417 del 4. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
