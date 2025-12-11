Perugia lavori Metrobus | come cambia la viabilità dell' ospedale
A Perugia, la viabilità dell'ospedale Santa Maria della Misericordia subisce variazioni a causa dei lavori del Metrobus. L’ordinanza 2432 del 9 dicembre 2025 introduce modifiche temporanee al traffico per consentire l’avanzamento dei cantieri, influenzando gli spostamenti nelle aree circostanti.
La viabilità dell'ospedale di Perugia cambia di nuovo. L'ordinanza 2432 del 9 dicembre 2025 mette mano al traffico del Santa Maria della Misericordia per i cantieri del Metrobus. Dal 15 dicembre al 30 aprile 2026 il provvedimento dispone il divieto di fermata ambo i lati in Via Martiri 28 marzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
