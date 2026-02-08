Perturbazioni atlantiche sulla Puglia | settimana nel segno della pioggia

La pioggia torna a colpire la Puglia. Le perturbazioni atlantiche non si fermano e portano pioggia e maltempo da giorni. La regione resta senza l’anticiclone e si prepara a un’altra settimana sotto le nuvole. Le previsioni parlano di giornate grigie e piovose, con poche speranze di miglioramento a breve.

Con la totale assenza dell'anticiclone, anche nella nuova settimana rimarrà spalancata la porta dell'Atlantico, da cui transiterà un'ennesima serie di perturbazioni che interesseranno anche la Puglia. La prima raggiungerà la regione già dalle prime ore di lunedì, con piogge in intensificazione.

