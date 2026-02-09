Perdiamo un grande Lutto in Rai addio a un decano del servizio pubblico

La Rai piange la perdita di un suo decano. La notizia arriva come un colpo, anche se non sorprende più di tanto. È un addio che fa male, perché rappresenta la fine di un’epoca e di un modo di fare giornalismo. Quel modo di guardare il Paese con rispetto e coraggio, senza sconti, si può dire che se ne va con lui. La sua morte lascia un vuoto che sarà difficile colmare.

Certe notizie arrivano piano, ma poi ti stringono lo stomaco. Perché non parlano solo di una persona, ma di un modo di guardare il Paese: con rispetto, con coraggio, senza fare sconti. E quando quella voce si spegne, sembra che un pezzo di memoria collettiva scivoli via. In queste ore il mondo dell'informazione e della televisione pubblica si ritrova a fare i conti con un'assenza che sa di fine epoca. Un nome che per molti non è stato "di copertina", ma che dentro la Rai ha lasciato un'impronta profonda, fatta di storie, persone, e realtà spesso ignorate.

