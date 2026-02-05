Addio a un grande Lutto in Rai per 40 anni è entrato nella case degli italiani

La Rai piange un volto che per 40 anni ha accompagnato le domeniche degli italiani. Con la sua voce, ha raccontato gol e emozioni, diventando un simbolo di un’Italia che si accendeva davanti alla tv. Ora, quel grande se ne va, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Ci sono nomi che, appena li senti, ti riportano di colpo a un’Italia diversa: la domenica davanti alla tv, i gol raccontati con misura, la passione che passava dalle parole senza bisogno di urlare. E quando una di quelle voci si spegne, non è solo una notizia: è un pezzo di memoria collettiva che si incrina. >> Belen Rodriguez, furia incontrollata e chiude tutto. Cosa è successo In queste ore, tra messaggi commossi e ricordi che spuntano ovunque, il mondo dello sport e della Rai, dove è entrato negli anni ’60 ed rimasto per quasi 40 anni si è ritrovato a salutare uno dei volti più riconoscibili di una stagione irripetibile della televisione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

