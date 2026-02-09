Due incidenti sulla costa sabato sera. In uno di questi, una Smart ha perso il controllo e si è schiantata contro una palma. Due persone sono rimaste ferite. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Due persone sono rimaste ferite in altrettanti incidenti stradali accaduti nella serata di sabato sulla fascia costiera. Il primo, piuttosto serio, ha visto coinvolta una donna di 75 anni che è stata urtata da un’auto mentre attraversava la strada Salaria dopo essere uscita dalla Chiesa dell’Annunziata, dove aveva assistito all’ultima messa, intorno alle 19,30. La donna, cadendo ha battuto la testa, subendo un trauma cranico. E’ stata subito aiutata dai presenti che hanno chiesto l’intervento dei sanitari. Poco dopo è arrivato l’equipaggio della potes che ha stabilizzato la paziente e l’ha trasportata al pronto soccorso in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perde il controllo della Smart e finisce contro una palma

Approfondimenti su Smart Palma

Nella tarda mattinata sull'Aurelia, un incidente ha coinvolto una Smart, che ha perso il controllo e si è schiantata contro veicoli in sosta.

A Curno, un uomo di 73 anni ha perso il controllo dell’auto, finendo contro una recinzione in via Fermi intorno alle 16:30.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Rejected ten times, she immediately flash-married that cold man! #drama

Ultime notizie su Smart Palma

Argomenti discussi: Tres, perde il controllo della macchina che si ribalta: un ferito; Statale 45, perde il controllo dell’auto e si ribalta; Perde il controllo della Porsche, si schianta contro la barriera di cemento e si ribalta, l'impatto violentissimo: un uomo trasportato d'urgenza in ospedale; Perde il controllo della moto e finisce sul marciapiede, salvato dal casco.

Perde il controllo della Smart e finisce contro una palmaDue persone sono rimaste ferite in altrettanti incidenti stradali accaduti nella serata di sabato sulla fascia costiera. Il primo, ... ilrestodelcarlino.it

Perde il controllo della moto e si schianta: morto 42enneNonostante i tentativi di soccorso, per il motociclista non c'e' stato nulla da fare e i medici ne hanno constatato il decesso ... grandangoloagrigento.it

Perde il controllo dell’auto che si ribalta: conducente estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco L’incidente stradale sulla statale 195 vicino a Sarroch facebook

Elini, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: giovane estratto dalle lamiere dopo un volo di otto metri x.com