Incidente sull' Aurelia | automobilista perde controllo della Smart e si schianta contro vetture in sosta

Nella tarda mattinata sull'Aurelia, un incidente ha coinvolto una Smart, che ha perso il controllo e si è schiantata contro veicoli in sosta. L'automobilista, risultato positivo all'alcol test, è stato soccorso e trasportato in ospedale dal personale del 118. La dinamica e le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Ha perso il controllo della Smart e si è schiantato contro due vetture in sosta. Un automobilista - positivo all'alcol test - poi trasportato in ospedale dal personale del 118. L'incidente stradale è avvenuto nella notte a Civitavecchia, in provincia di Roma.Incidente a CivitavecchiaLa richiesta. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Civitavecchia, incidente notturno sull’Aurelia: smart finisce contro 2 auto in sosta Leggi anche: Incidente a San Leone: perde il controllo dell’auto e si schianta contro una vettura in sosta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. San Vincenzo | Perde il controllo del camion e finisce fuori strada: paura sull'Aurelia; Incidente a Civitavecchia: vettura ribaltata dopo scontro tra automobilisti, due feriti; Santa Marinella – Incidente sull’Aurelia: traffico a rilento; Famiglia ferita in un incidente stradale: in ospedale anche un ragazzino. Incidente sull’Aurelia, si ribalta una smart a Civitavecchia - Incidente stradale la scorsa notte in via Aurelia Nord km 74 a Civitavecchia. terzobinario.it

Civitavecchia, incidente notturno sull’Aurelia: smart finisce contro 2 auto in sosta - Civitavecchia, 16 gennaio 2025 – Incidente stradale nella notte a Civitavecchia, lungo la Via Aurelia, all’altezza del chilometro 74. ilfaroonline.it

Paura sull’Aurelia: auto si schianta contro i veicoli in sosta al cimitero. Ferito il conducente (foto) - Paura sull’Aurelia la scorsa notte, quando il silenzio di via Aurelia, a Civitavecchia, è stato squarciato dal fragore di lamiere accartocciate, per un grave incidente all’altezza del km 74 della nota ... msn.com

CAMION SULL'A14 URTA CAVALCAVIA, PERDE IL TETTO E PROVOCA INCIDENTE TERAMO. Ieri 15 gennaio, sull'A14, vicino a Mosciano, un camion che trasportava pollame ha perso il tetto metallico dopo aver urtato un cavalcavia. Il pezzo è caduto in carr - facebook.com facebook

Incidente sull'Orientale: donna di Tortolì muore in ospedale dopo due settimane x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.