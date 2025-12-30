Curno perde il controllo dell’auto e finisce contro una recinzione Grave 73enne

A Curno, un uomo di 73 anni ha perso il controllo dell’auto, finendo contro una recinzione in via Fermi intorno alle 16:30. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe aver avuto un malore mentre era alla guida. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e le condizioni dell’uomo risultano gravi. L’incidente è al centro delle indagini delle forze dell’ordine per chiarire le cause.

L’INCIDENTE. Sembra che l’uomo sia stato colto da un malore mentre era alla guida. È successo in via Fermi intorno alle 16,30. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

