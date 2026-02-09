Lo show di Bad Bunny al Super Bowl 2026 è stato un atto gioioso di resistenza anti Trump

Durante il Super Bowl 2026, Bad Bunny ha portato sul palco uno spettacolo che ha fatto discutere. La sua esibizione ha trasmesso un messaggio di resistenza, con riferimenti chiari a Porto Rico e alla lotta contro le politiche di Trump. Lo show è stato un momento di festa, ma anche di protesta, che ha catturato l’attenzione di moltissimi spettatori.

Non c'era bisogno di conoscere lo spagnolo per cogliere il messaggio di Bad Bunny: la festa è una forma di protesta; la gioia, a sua volta, è una sorta di ribellione. La coincidenza con la settimana più importante della sua carriera ha qualcosa di più strano della finzione: mentre il governo degli Stati Uniti porta avanti una retata di stampo fascista contro i latinos, una supernova portoricana domina la cultura americana. Dopo aver vinto la scorsa settimana il Grammy con l'Album dell'anno, l'artista che si è presentato al mondo come Benito Antonio Martínez Ocasio ha preso posto sul palcoscenico musicale più vasto in assoluto: un concerto di 13 minuti, destinato a un pubblico stimato in 130 milioni di persone, in almeno 130 Paesi.

