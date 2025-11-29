Spalletti Juventus il tecnico ha chiesto e trovato risposte | dopo Bodo ha capito che il suo gruppo… La rivelazione dalla Continassa
Spalletti Juventus, il tecnico ha avuto conferme importanti a Bodo: il gruppo è sintonizzato, chi gioca meno risponde presente e la concentrazione è alta. La trasferta norvegese di Bodo ha lasciato in dote a Luciano Spalletti molto più dei tre punti vitali per la classifica di Champions League. La vittoria in rimonta per 3-2, maturata in condizioni ambientali difficili, ha rappresentato per l’allenatore toscano una vera e propria cartina di tornasole sullo stato di salute mentale dello spogliatoio. Secondo quanto analizzato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha capito una cosa fondamentale: la rosa a sua disposizione non è fatta solo di undici titolari, ma di un collettivo profondo e affidabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
