Perché seguire NXT nel 2026

Nei primi mesi del 2026, NXT torna a fare notizia con uno show che ha spiazzato tutti. Trick Williams, Oba Femi e Je’Von Evans sono saliti sul ring, portando una ventata di novità che ha fatto tremare le classifiche. L’evento ha dato il via a una nuova fase, con nuovi volti e vecchie facce pronte a conquistare le posizioni di vertice.

Lo show con le promozioni di Trick Williams, Oba Femi e Je’Von Evans ha schiacciato il pulsante reset, permettendo a nuovi volti e a facce familiari di affacciarsi alle zone alte della card. Una nuova linfa vitale scorre nel brand e si nota, sono settimane se non mesi che non vedo l’ora arrivi la nuova puntata di NXT, così da scoprire l’evoluzione dei personaggi e l’avanzamento delle storyline. A tal proposito oggi andremo a scoprire chi sembra destinato a fare la differenza quest’anno: Tony D’Angelo Il nostro compatriota alla fine non è stato promosso nel Main Roster e fortunatamente neanche licenziato, quei 6 mesi di assenza mi avevano fatto sudare freddo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Approfondimenti su NXT 2026

Il 14 marzo, Grandeur ospiterà l’esordio in Italia di Joe Coffey, ex NXT e NXT UK, un wrestler riconosciuto per la sua presenza e professionalità.

(2/2) Kendal Grey vs Jacy Jayne: NXT New Years Evil 2026

