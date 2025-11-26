WWE | Nuova campionessa TNA ad NXT Gold Rush è una ex NXT

Lei Ying Lee, conosciuta in passato come Xia Li durante la sua permanenza in WWE, è diventata la nuova TNA Knockouts World Champion nell’ultima puntata di WWE NXT: Gold Rush. La wrestler ha spodestato Kelani Jordan in un triple threat match che vedeva coinvolta anche Jordynne Grace. La strada verso il match titolato. L’opportunità per Lei Ying Lee e Jordynne Grace di sfidare Kelani Jordan per il titolo è stata sancita da Santino Marella, Director of Authority della TNA, in seguito alla vittoria di Lee su Tyra Mae Steele due settimane fa. Per Jordan si trattava della sesta difesa del titolo in 53 giorni, dopo averlo conquistato a settembre quando era stato dichiarato vacante da Ash By Elegance. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

