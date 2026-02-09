Perché non ho detto nulla di mamma ora posso parlare Patrizia De Blanck il dramma della figlia Giada sconvolge tutti

Patrizia De Blanck è morta questa mattina a Roma, all’età di 85 anni. La notizia ha colpito subito amici, colleghi e fan che la seguivano da tempo. La famiglia ha confermato la perdita, senza entrare nei dettagli, ma il suo nome resta tra i più commentati sui social. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra chi la conosceva da vicino.

La notizia è arrivata nelle prime ore della giornata, diffondendosi rapidamente tra social e ambienti dello spettacolo: Patrizia de Blanck è morta a Roma all’età di 85 anni. Una scomparsa che chiude definitivamente una pagina riconoscibile della mondanità e della televisione italiana, fatta di eleganza ostentata, carattere deciso e una presenza sempre fuori dagli schemi. Per molti è stata un personaggio, per altri un simbolo di un certo modo di vivere e di stare sotto i riflettori. L’annuncio è stato affidato a un messaggio intimo e carico di dolore, pubblicato su Instagram dalla figlia Giada. In poche righe, accompagnate da una foto che le ritrae insieme, emerge fin da subito il peso emotivo di una perdita che va oltre il semplice lutto pubblico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Patrizia De Blanck

Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Patrizia De Blanck, morta a 85 anni.

È scomparsa a 85 anni Patrizia de Blanck, la contessa che tutti conoscevano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Patrizia De Blanck

