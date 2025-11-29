NBA Freestyle | L’incredibile risalita dei Pistons con i giochi a due tra Cade Cunningham e Jalen Duren
Solo due anni fa, i Pistons vincevano appena 14 gare in totale. Un disastro sportivo. Adesso, invece, sono primi a Est. Che storia fantastica. Una risalita tra le più incredibili della storia. Merito, tra gli altri, sicuramente di uno spettacolare Cade Cunningham, una sorta di Grant Hill (fenomeno in maglia Detroit degli anni ’90) ancora più tosto fisicamente. La stella dei Pistons è un all-aroud dalla tecnica sopraffina, che tratta bene la palla e brilla per visione di gioco. Tra i migliori giocatori della stagione NBA senza dubbio. Al momento. Se inizia a lavorare anche sul tiro da tre (un 29,9% non proprio da tiratore scelto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
