Olimpiadi i giornalisti di Rai Sport contro il direttore Petrecca | Ritiriamo le firme fino alla fine dei Giochi Pronto il pacchetto di scioperi

I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di ritirare le firme dai loro servizi fino alla fine delle Olimpiadi. La decisione arriva dopo le tensioni con il direttore Paolo Petrecca, che nonostante il rifiuto del suo piano editoriale, continua a mantenere il suo ruolo. La protesta si unisce a un pacchetto di scioperi pronto a scattare nei prossimi giorni.

La polemica attorno a Paolo Petrecca non accenna a placarsi. A prendere posizione ora sono i giornalisti di Rai Sport, la testata da lui diretta, nonostante il suo piano editoriale sia stato respinto per due volte consecutive. La redazione ha deciso di reagire annunciando che, a partire dalle 17 di oggi, lunedì 9 febbraio, verranno ritirate le firme da tutti i servizi e dalle telecronache delle competizioni olimpiche trasmesse in esclusiva dalla Rai. A comunicarlo sono il Cdr e il fiduciario di Rai Sport, che preannunciano anche un pacchetto di scioperi al termine dei Giochi di Milano-Cortina. «L’azienda deve rendersi conto del danno».🔗 Leggi su Open.online

