Perché la Juve non vince più? | la risposta di Tardelli e Boniek è netta

La Juventus non riesce più a vincere come un tempo. Marco Tardelli non le manda a dire e critica duramente la dirigenza, parlando di scelte sbagliate e di una mancanza di una proprietà forte. Boniek si unisce al suo collega, evidenziando i problemi che stanno affossando il club. La squadra fatica a trovare la strada giusta e il momento difficile sembra destinato a durare ancora.

Doppia lettura sul momento della Juventus. Marco Tardelli attacca senza mezzi termini la dirigenza, parlando di errori evidenti e dell’assenza di una vera proprietà. Più equilibrato invece Zbigniew Boniek, che invita alla normalità: dopo anni di successi non si può vincere sempre e il confronto con l’Inter del passato, secondo lui, non regge. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Exor, la holding di famiglia Agnelli, ha ufficialmente confermato il proprio impegno nei confronti della Juventus, chiudendo definitivamente le possibilità di cessione del club.

L'Arsenal propone uno scambio con la Juventus coinvolgendo Gabriel Jesus, richiesto anche dalla Vecchia Signora.

