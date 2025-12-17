Gabriel Jesus Juve l’Arsenal offre lo scambio ai bianconeri | richiesto l’attaccante della Vecchia Signora La risposta di Comolli è netta

L'Arsenal propone uno scambio con la Juventus coinvolgendo Gabriel Jesus, richiesto anche dalla Vecchia Signora. Tuttavia, la dirigenza bianconera ha deciso di rifiutare l'offerta, esprimendo preoccupazioni sulla condizione fisica del giocatore brasiliano. La trattativa si fa sempre più complessa, mentre le parti valutano le prossime mosse sul mercato.

Gabriel Jesus Juve, la dirigenza bianconera dice no per le incognite sulla tenuta fisica del brasiliano. La trattativa avviata dall’Arsenal. L’Arsenal ha acceso i riflettori su Jonathan David, l’attaccante canadese classe 2000 della Juventus che sta vivendo una fase di adattamento al calcio italiano. Nonostante le difficoltà iniziali, l’ex Lille ha mostrato lievi segnali di crescita nelle ultime apparizioni, attirando l’interesse del club londinese per la sessione di gennaio. Secondo diverse fonti britanniche, i Gunners avrebbero provato a intavolare una trattativa basata su uno scambio con Gabriel Jesus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

