Tether Juve arriva la risposta netta di Exor | la scelta ufficiale Questa la decisione sul futuro della Vecchia Signora

Exor, la holding di famiglia Agnelli, ha ufficialmente confermato il proprio impegno nei confronti della Juventus, chiudendo definitivamente le possibilità di cessione del club. La decisione giunge in risposta alle continue voci di mercato, rafforzando la volontà di mantenere la proprietà e il controllo sulla squadra.

Tether Juve, la società Exor chiude definitivamente le porte alla cessione. Respinta la proposta: i dettagli di quanto successo. Il futuro societario della Juventus è stato chiarito in modo definitivo da Exor NV, la holding di controllo della famiglia Agnelli-Elkann. Con un comunicato ufficiale, Exor ha annunciato che il suo Consiglio di Amministrazione ha respinto all’unanimità una proposta spontanea presentata da Tether Investments, SA de CV per l’acquisizione di tutte le azioni di Juventus Football Club SpA detenute da Exor. La decisione mette fine alle recenti voci di mercato che volevano la società interessata a rilevare il club. Juventusnews24.com Juve, comunicato di Exor: "Respinta la proposta di Tether" - Dopo la dichiarazione di un portavoce che smentiva qualsiasi trattativa per la vendita delle quote in Juventus, è arrivata anche la risposta all'offerta del socio di minoranza, ... gazzetta.it

Exor, il rifiuto a Tether per la Juve è ufficiale: "Noi e Agnelli da più di un secolo" - La holding della famiglia Agnelli, guidata dal CEO Elkann, ha respinto l'offerta da parte della società di cryptovalute ... tuttosport.com

?? #Exor replica a #Tether dopo la proposta delle scorse ore ?? La proprietà ha ribadito che la #Juventus non è in vendita: nonostante la super offerta il club bianconero rimarrà sotto la galassia Exor L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROV - facebook.com facebook

#Juventus Tether ha offerto a Exor 2,66 euro ad azione per il 65,4%, quindi 725 milioni. L’equity value per il 100% comunicato da Tether (1,1 miliardi) si traduce in una valutazione aziendale della Juve di 1,4 miliardi (compresi i debiti). Ben al di sotto del valore x.com

© Juventusnews24.com - Tether Juve, arriva la risposta netta di Exor: la scelta ufficiale. Questa la decisione sul futuro della Vecchia Signora

Juve, UN MILIARDO di PERDITE: Elkann VENDE? La verità su Tether

Video Juve, UN MILIARDO di PERDITE: Elkann VENDE? La verità su Tether Video Juve, UN MILIARDO di PERDITE: Elkann VENDE? La verità su Tether