Minerali critici Usa vogliono un blocco commerciale per arginare la Cina

L’amministrazione americana sta lavorando a un nuovo blocco commerciale per fermare il predominio cinese sulle terre rare. Di fronte alla crescente preoccupazione per il quasi monopolio di Pechino, gli Stati Uniti cercano di creare un meccanismo che renda i prezzi più stabili e protegga il mercato da eventuali strategie di Cina. La proposta mette in campo una risposta concreta alle sfide di un mercato globale sempre più sotto pressione.

Roma, 4 feb. (askanews) – Prove tecniche di un nuovo “blocco” commerciale: di fronte al quasi monopolio cinese sulle terre rare anche l’Amministrazione Trump prova a costruire un meccanismo collettivo che garantisca da un lato un mercato dai prezzi stabili e prevedibili, dall’altro faccia da argine alle politiche di Pechino. Il progetto si basa sulla diversificazione degli approvvigionamenti e sulla sicurezza della relativa catena: un lavoro che Washington non può fare da sola malgrado il suo enorme mercato interno e che quindi cerca di condividere con partner e alleati – con l’Italia in prima fila rappresentata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani – per “benefici rapidi e sicuri per tutti” come ha sottolineato il vicepresidente JD Vance nel suo discorso di presentazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Minerali Critici

Oggi negli Stati Uniti si tiene una riunione importante per decidere come creare una riserva strategica di minerali critici.

A Washington si sono radunati 50 Paesi per discutere di minerali critici e di come ridurre la dipendenza dalla Cina.

Ultime notizie su Minerali Critici

