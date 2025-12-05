Valditara nel Comitato Direttivo UNESCO per l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030 | rappresenterà Europa occidentale e Stati Uniti sull’istruzione di qualità

Orizzontescuola.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara farà parte del Comitato Direttivo di Alto Livello per l'iniziativa "Obiettivo 4 dell'Agenda 2030 - Istruzione di qualità per tutti" a partire da gennaio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

