Valditara nel Comitato Direttivo UNESCO per l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030 | rappresenterà Europa occidentale e Stati Uniti sull’istruzione di qualità
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara farà parte del Comitato Direttivo di Alto Livello per l'iniziativa "Obiettivo 4 dell'Agenda 2030 - Istruzione di qualità per tutti" a partire da gennaio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
