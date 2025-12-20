Milano, 20 dicembre 2025 – Territori in affanno sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030: la Lombardia può raggiungere il 34% degli obiettivi, mentre per il 24% la situazione è in peggioramento. A dirlo è il Rapporto “I territori e lo sviluppo sostenibile 2025” dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che analizza il posizionamento, l’andamento nel tempo e la distanza di Regioni e Province rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 sulla base di circa 100 indicatori statistici. Gli indicatori. A livello complessivo, in Lombardia risulta in forte miglioramento la quota di persone che consegue un titolo terziario Stem insieme a tutti gli altri indicatori tranne quelli relativi alla lettura di libri e giornali e alle competenze alfabetiche e matematiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agenda 2030 e sviluppo sostenibile: quali obiettivi rischiamo di non centrare. E perché

Leggi anche: Agenda 2030, Asvis: "Obiettivi dimenticati"

Leggi anche: Il progetto per colmare il divario di genere è stato inserito come Obiettivo 5 nella Agenda dell’Onu per uno Sviluppo Sostenibile entro il 2030. È, quindi, il momento di fare bilanci. E di mobilitare nuove risorse per accelerare un processo ancora lento

