La scienza dice che i gatti miagolano più spesso agli uomini ma non perché li preferiscono tutt'altro

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studio recente rivela che i gatti miagolano più frequentemente agli uomini rispetto alle donne, ma non per una preferenza. La differenza potrebbe derivare dal modo in cui gli uomini interpretano le vocalizzazioni feline, portando a una comunicazione più attiva con loro. La scoperta apre nuove prospettive sulla relazione tra gatti e umani, evidenziando aspetti comportamentali e comunicativi.

I gatti fanno miagolii di saluto più spesso agli uomini che alle donne, secondo un nuovo studio. Una delle ipotesi è che gli uomini interpretino peggio le loro vocalizzazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

scienza dice gatti miagolanoLa scienza dice che i gatti miagolano più spesso agli uomini, ma non perché li preferiscono (tutt’altro) - I gatti fanno miagolii di saluto più spesso agli uomini che alle donne, secondo un nuovo studio. Riporta fanpage.it

scienza dice gatti miagolanoI gatti miagolano di più con gli uomini: lo dice la scienza - Scoperta sorprendente: i gatti miagolano quasi il doppio con gli uomini rispetto alle donne. Si legge su veb.it

Gatto che miagola

Video Gatto che miagola