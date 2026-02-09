Per l’ultimo saluto a Carnevale c’era anche l’Osservatore Romano

Ultimo saluto a Corrado Carnevale, l'ammazzasentenze, nella basilica romana di Cristo Re, in viale Mazzini. In una chiesa non affollata c'erano l'avvocato classe 1938 Franco Coppi e il direttore del quotidiano della Santa Sede, L'Osservatore Romano: Andrea Monda ama sempre dire che è "straniero", dato che lavora in Vaticano. Fatto sta che i "Monda brothers" sono i nipoti di uno storico big democristiano calabrese come Riccardo Misasi, ministro nella Prima Repubblica.

