Ultimo saluto ad Alessia Anche Bastoni all’addio

A Verdello si sono svolti i funerali di Alessia Daminelli, la bambina di 9 anni scomparsa dopo aver combattuto contro un tumore cerebrale. La comunità si è stretta nel cordoglio, ricordando il suo sorriso e il desiderio di vivere. Anche Bastoni ha detto addio, segnando un momento di grande tristezza e riflessione per tutti.

"Grazie per la tua voglia di vivere, il tuo sorriso, il tuo amore". Commozione e dolore a Verdello per l’ultimo saluto ad Alessia Daminelli, la bambina di 9 anni colpita da un tumore al cervello. Chiesa gremita di parenti, amici e conoscenti. Sul sagrato anche Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale che Alessia, tifosissima nerazzurra, aveva incontrato lo scorso aprile a Milano. Una presenza discreta, quella del giocatore. "Oggi è difficile parlare, forse anche pregare. Ci sono tantissime domande, dubbi, sentimenti – rabbia, dolore, confusione – ma anche un grande amore. Alessia è stata ed è amata". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ultimo saluto ad Alessia. Anche Bastoni all’addio Leggi anche: Tutto pronto per l'ultimo saluto ad Alessia Berardinucci, morta nell'incidente in strada delle Fornaci Leggi anche: L’addio ad Alvi Nobile, oggi l’ultimo saluto Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ultimo saluto ad Alessia. Anche Bastoni all’addio; «Grazie per la tua voglia di vivere, il tuo sorriso, il tuo amore»; Il cielo accoglie la sua piccola guerriera: addio Alessia, portiere col sorriso che amava il calcio. Verdellino in lutto; L’addio ad Alessia | Grazie per la tua voglia di vivere il tuo sorriso il tuo amore. L’addio ad Alessia: «Grazie per la tua voglia di vivere, il tuo sorriso, il tuo amore» - Commozione e dolore a Verdello per l’ultimo saluto ad Alessia Daminelli, la bambina di 9 anni colpita da un tumore al cervello ... ecodibergamo.it

