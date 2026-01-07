L' ultimo saluto a Riccardo Minghetti il 16enne romano morto nella strage di Crans Montana
L'ultimo saluto a Riccardo Minghetti, il 16enne romano vittima della tragedia di Crans Montana, riunisce amici, compagni di scuola e del circolo sportivo. Tra loro ci sono ragazzi e ragazze, molti appena usciti dal Liceo Cannizzaro, ancora con lo zaino in spalla. Un momento di commozione e ricordo per una giovane vita spezzata troppo presto.
Ci sono gli amici del circolo sportivo, del teatro. I compagni di classe e di scuola. Ragazzi e ragazze, tanti, appena usciti dal liceo Cannizzaro, ancora con lo zaino in spalla. Si tengono per mano, si abbracciano, alcuni piangono, altri ridono, per metabolizzare il dolore.È un abbraccio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
