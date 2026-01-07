L'ultimo saluto a Riccardo Minghetti, il 16enne romano vittima della tragedia di Crans Montana, riunisce amici, compagni di scuola e del circolo sportivo. Tra loro ci sono ragazzi e ragazze, molti appena usciti dal Liceo Cannizzaro, ancora con lo zaino in spalla. Un momento di commozione e ricordo per una giovane vita spezzata troppo presto.

Ci sono gli amici del circolo sportivo, del teatro. I compagni di classe e di scuola. Ragazzi e ragazze, tanti, appena usciti dal liceo Cannizzaro, ancora con lo zaino in spalla. Si tengono per mano, si abbracciano, alcuni piangono, altri ridono, per metabolizzare il dolore.È un abbraccio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - L'ultimo saluto a Riccardo Minghetti, il 16enne romano morto nella strage di Crans Montana

Leggi anche: Crans-Montana, l’ultimo saluto a Riccardo Minghetti: lezioni sospese al Cannizzaro per i funerali

Leggi anche: Tragedia Crans-Montana: Roma piange Riccardo Minghetti, il 16enne studente del liceo Cannizzaro

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Crans-Montana, tutto il liceo Cannizzaro ai funerali di Riccardo Minghetti: «Il nostro albero di Natale lo aveva fatto lui»; Tragedia Crans-Montana, l’ultimo saluto di Roma a Riccardo Minghetti; Riccardo Minghetti, Roma piange il 16enne morto a Crans-Montana. «Un ragazzo speciale». L’amica: vorrei fossi qui; Crans-Montana, lezioni ridotte per onorare la memoria di Riccardo: il liceo Cannizzaro autorizza docenti e compagni a partecipare alle esequie di domani.

Folla ai Funerali di Riccardo Minghetti: lungo applauso all'uscita del feretro - Alle celebrazioni per il 16enne dell'Eur, nella basilica di Pietro e Paolo erano presenti i ministri Abodi e Schillaci e il Sindaco Gualtieri ... rainews.it