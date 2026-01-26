Garisenda collaudati i tralicci rossi utilizzati per ‘sostenerla’ A primavera in città

A Bologna, tra pochi mesi, saranno installati i tralicci rossi che hanno già svolto un ruolo fondamentale nella conservazione della Torre di Pisa. Questi elementi, collaudati e affidabili, saranno utilizzati per sostenere la Garisenda, contribuendo alla sua tutela e al miglioramento della stabilità strutturale. L’intervento si inserisce nel progetto di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico della città, con l’obiettivo di preservare il monumento per le future generazioni.

Bologna, 26 gennaio 2026 – I famosi tralicci che salvarono la Torre di Pisa tra pochi mesi arriveranno in città, probabilmente a primavera. Superato il collaudo nell’azienda Trevi-Soilmec di Cesena, ora la strada è in discesa. Obiettivo: mettere in sicurezza la Garisenda, la Torre malata simbolo della città. Dopo il primo test (superato) sui ’pali’ del marzo scorso, il passo avanti è che i tralicci hanno anche terminato il collaudo. Rossi, come previsto dalla Soprintendenza, a breve (si spera) verranno installati per sostenere la Garisenda. “Una buona notizia – spiega Raffaela Bruni, alla guida del Comitato del restauro –, il collaudo è riuscito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Garisenda, collaudati i tralicci (rossi) utilizzati per ‘sostenerla’. “A primavera in città” Facoltà di Medicina in città: «Il territorio può sostenerla»La presenza di una Facoltà di Medicina nella città rappresenta un’opportunità importante per il territorio. Leggi anche: Giuli sotto la Garisenda con Lepore: "I 5 milioni del Pnrr restano in città. Sulla Torre le migliori intenzioni" Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Garisenda, i tralicci hanno superato il testI tralicci per la messa in sicurezza della Garisenda hanno superato il test degli esperti. L’ingegner Raffaela Bruni (nella foto), che guida il Comitato per il restauro, conferma che il sopralluogo a ... ilrestodelcarlino.it Garisenda, slittano i tempi dei lavori. Previste due fasi per il ‘tiraggio’ della TorreBologna, 9 aprile 2025 – I tralicci usati per la torre di Pisa per mettere in sicurezza la Garisenda sono ancora nell’azienda Trevi di Cesena. I primi test degli esperti sono andati bene, ora tocca ... ilrestodelcarlino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.