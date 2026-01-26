Garisenda un passo avanti Collaudati i tralicci rossi utilizzati anche a Pisa | A primavera in città

Garisenda si prepara a un intervento importante per la tutela del suo patrimonio. I tralicci rossi, già collaudati a Pisa e utilizzati con successo, saranno installati in città entro la prossima primavera. Questa iniziativa mira a preservare le strutture storiche e garantire la sicurezza del patrimonio architettonico, rappresentando un passo avanti nella manutenzione e conservazione del centro urbano.

I famosi tralicci che salvarono la Torre di Pisa tra pochi mesi arriveranno in città, probabilmente a primavera. Superato il collaudo nell'azienda Trevi-Soilmec di Cesena, ora la strada è in discesa. Obiettivo: mettere in sicurezza la Garisenda, la Torre malata simbolo della città. Dopo il primo test (superato) sui 'pali' del marzo scorso, il passo avanti è che i tralicci hanno anche terminato il collaudo. Rossi, come previsto dalla Soprintendenza, a breve (si spera) verranno installati per sostenere la Garisenda. "Una buona notizia – spiega Raffaela Bruni, alla guida del Comitato del restauro –, il collaudo è riuscito. Garisenda, collaudati i tralicci (rossi) utilizzati per 'sostenerla'. "A primavera in città"A Bologna, tra pochi mesi, saranno installati i tralicci rossi che hanno già svolto un ruolo fondamentale nella conservazione della Torre di Pisa. Bruni illustra il test eseguito dall'azienda Trevi-Soilmec di Cesena Le macchine messe in opera simulando il 'tiro' che faranno con la Torre. Procede il lavoro per preparare l'area circostante al no ... EMILIA ROMAGNA | Bologna vuol ridisegnare il suo patrimonio: la Garisenda verso l'orbita Unesco dei Portici

