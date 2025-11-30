Giulio Pellizzari | Ho chiesto alla squadra di partecipare al Giro d’Italia Evenepoel darà una grande mano

Oasport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione appena conclusa ha indubbiamente rappresentato il trampolino di lancio per Giulio Pellizzari. Il giovane azzurro si è messo in mostra con i due sesti posti nella classifica generale del Giro d’Italia e della Vuelta a España, ottenendo anche il primo successo di tappa tra i professionisti proprio nel corso della corsa spagnola. Adesso, per il marchigiano, è tempo di ricaricare le batterie per la prossima stagione. L’italiano, come riportato da cyclingpronet, ha parlato in un’intervista del periodo lontano dalle corse: “Ho trascorso una bella vacanza negli Stati Uniti. Ho anche trascorso qualche giorno in galleria del vento con la squadra e qualche giorno con la mia ragazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

giulio pellizzari ho chiesto alla squadra di partecipare al giro d8217italia evenepoel dar224 una grande mano

© Oasport.it - Giulio Pellizzari: “Ho chiesto alla squadra di partecipare al Giro d’Italia, Evenepoel darà una grande mano”

Argomenti simili trattati di recente

giulio pellizzari ho chiestoGiulio Pellizzari: “Ho chiesto alla squadra di partecipare al Giro d’Italia, Evenepoel darà una grande mano” - La stagione appena conclusa ha indubbiamente rappresentato il trampolino di lancio per Giulio Pellizzari. Segnala oasport.it

giulio pellizzari ho chiestoPellizzari: 'In Italia al primo momento negativo tutti ti dicono che non sei come Pantani' - Giulio Pellizzari ha parlato dell’ottimo rapporto con Primož Roglic, dell’arrivo di Remco Evenepoel e del suo futuro ... Secondo it.blastingnews.com

Carica Pellizzari: "Alla Vuelta punto al primo successo. Vorrei conoscere Valentino Rossi" - Al Giro d’Italia era partito per aiutare Primoz Roglic, poi ritirato: il marchigiano si è messo in ... Secondo gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Giulio Pellizzari Ho Chiesto