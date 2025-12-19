Roma, 19 dicembre 2025 - Nel 2025 si è fatto conoscere al grande ciclismo non solo per il passaggio alla Red Bull-Bora-Hansgrohe, ma per i due sesti posti ottenuti prima al Giro d'Italia e poi alla Vuelta, in entrambi i casi partendo da gregario prima di Primoz Roglic e poi di Jai Hindley: per la prossima stagione Giulio Pellizzari vuole ulteriormente alzare l'asticella. Le dichiarazioni di Pellizzari. Nel frattempo, nella squadra tedesca i capitani sono aumentati, perché dal mercato è arrivato Remco Evenepoel e il già presente Florian Lipowitz è cresciuto ulteriormente, arrivando terzo al Tour de France 2025: la Grande Boucle per Pellizzari resta un miraggio, almeno nel 2026, quando sarà alla Corsa Rosa come co-capitano insieme ad Hindley, come commentato ai microfoni di Rai Sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pellizzari: "Sogno il Tour de France, ma è sempre bello essere al Giro d'Italia"

Pellizzari: Questa è la stagione della consacrazione. Un sogno? Il podio al Giro

Pellizzari: "Sogno il Tour de France, ma è sempre bello essere al Giro d'Italia" - Il marchigiano, sesto l'anno scorso (come alla Vuelta, teatro della prima vittoria in carriera), non si sbilancia sulla partecipazione del 2026: "Per scaramanzia, non dirò nulla finché non sarò in Bul ...