Congresso Pd presentata la mozione unitaria | Lombardi segretario

Durante il congresso del Pd a Caserta, è stata presentata la mozione unitaria che ha portato alla nomina di Stefano Lombardi come nuovo segretario provinciale. Il sindaco di Piana di Monte Verna assume così un ruolo di leadership all’interno del partito locale, segnando un momento di continuità e consolidamento per il Pd nella provincia di Caserta.

Congresso Pd Rende, la mozione di Morelli richiede la riconvocazione entro il 15 gennaio - Inclusione” si rivolgono alla Commissione di garanzia e al segretario provinciale ... corrieredellacalabria.it

Il congresso del Pd a Rende si svolgerà regolarmente: respinto il ricorso di Gianfranco De Franco - Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario provinciale Lettieri: «Ogni estensione temporale minerebbe regole democratiche già stabilite» ... cosenzachannel.it

A Monaco, lo scorso fine settimana, si è tenuto il congresso della CSU, il partito cristiano-sociale bavarese che, insieme alla CDU, forma quella che in Germania è nota come “Unione”. I delegati hanno approvato all'unanimità una richiesta presentata dall'orga - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.