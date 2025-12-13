La gazzella dei carabinieri lo becca in auto con una mazza da baseball | denunciato
Durante un controllo nel centro di Paternò, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato un giovane trovato in possesso di una mazza da baseball. L'intervento ha portato alla denuncia del neo maggiorenne per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.
I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò, nel corso di un servizio di controllo e vigilanza delle vie del centro di Paternò, hanno denunciato un neo maggiorenne per “porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere”. Al riguardo, nel primo pomeriggio l’equipaggio, nel. Cataniatoday.it
