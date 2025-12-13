La gazzella dei carabinieri lo becca in auto con una mazza da baseball | denunciato

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo nel centro di Paternò, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato un giovane trovato in possesso di una mazza da baseball. L'intervento ha portato alla denuncia del neo maggiorenne per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò, nel corso di un servizio di controllo e vigilanza delle vie del centro di Paternò, hanno denunciato un neo maggiorenne per “porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere”. Al riguardo, nel primo pomeriggio l’equipaggio, nel. Cataniatoday.it

gazzella carabinieri becca autoLanciano un piccone contro una gazzella dei Carabinieri, l'auto si ribalta: arrestati - A Felizzano l’epilogo di una fuga iniziata nell’Oltrepò Pavese. giornalelavoce.it

gazzella carabinieri becca autoLancio di un piccone contro i carabinieri durante un inseguimento di 70 chilometri: gazzella si ribalta, arrestati - Da Casteggio a Felizzano, un inseguimento ad alta velocità termina con un piccone lanciato contro la volante: due carabinieri feriti e due uomini arrestati. msn.com

la gazzella dei carabinieri lo becca in auto con una mazza da baseball denunciato

© Cataniatoday.it - La gazzella dei carabinieri lo becca in auto con una mazza da baseball: denunciato

“HAI FINITO DI FARE ILC0GLION3?” #kawasaki #z9000 #police #tmax530 #yamaha #carabinieri #polizia

Video “HAI FINITO DI FARE ILC0GLION3?” #kawasaki #z9000 #police #tmax530 #yamaha #carabinieri #polizia