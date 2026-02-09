Bagnoli Ditto | Da padre chiedo al sindaco rassicurazioni su salute cittadini

Il padre di Bagnoli, Ditto, si presenta davanti al Comune per chiedere chiarezza sulla salute dei residenti. Non si ferma alle polemiche e agli insulti, ma si rivolge direttamente al sindaco Gaetano Manfredi. Come padre e cittadino, vuole sapere se ci sono rischi per chi vive in quella zona, soprattutto dopo le recenti proteste. La richiesta è semplice: vogliono risposte concrete e rassicurazioni, senza giri di parole.

Tempo di lettura: 2 minuti "Oltre ogni sterile polemica, oltre ogni graffito offensivo, oltre ogni connotazione politica della protesta, ho necessità di chiedere al sindaco Gaetano Manfredi da cittadino, imprenditore e soprattutto padre se esiste un problema ad oggi di salute per chi vive per un motivo o per un altro Bagnoli e le immediate vicinanze". Lo afferma Enrico Ditto, imprenditore partenopeo attivo nel settore turismo. " Le risse social le lasciamo ad altri. Oggi chiedo al primo cittadino della mia città, che è il primo responsabile della salute cittadina, di rispondere a una domanda che è stata sollevata a più riprese e ben oltre la piazza.

