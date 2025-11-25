Quattro feriti in un violento scontro tra due auto lungo la strada regionale 71 tra Tavarnelle e Mezzavia

Arezzo, 25 novembre 2025 – Quattro persone, tre donne e un uomo, sono rimaste ferite i n un violento scontro tra due auto lungo la strada regionale 71, tra Tavarnelle e Mezzavia, nel comune di Cortona ( Arezzo). L'incidente è avvenuto alle 20.15 di lunedì 24 novembre. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: il 118 della Asl Toscana sud est, i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona, l'automedica della Valdichiana e diverse ambulanze tra cui quelle della Misericordia di Castiglion Fiorentino con infermiere a bordo, della Pubblica Assistenza di Foiano e della Misericordia di Cortona. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quattro feriti in un violento scontro tra due auto lungo la strada regionale 71, tra Tavarnelle e Mezzavia

