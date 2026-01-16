LIVE Pattinaggio di figura Europei 2026 in DIRETTA | iniziata la rhythm dance! Attesa per Guignard-Fabbri
Segui in tempo reale la gara di pattinaggio di figura agli Europei 2026. La rhythm dance è appena iniziata e l'attenzione è rivolta anche alla performance di Guignard-Fabbri nel libero femminile. Clicca sul link per aggiornamenti continui e per seguire l'evento in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19.00 14.01: E’ il momento della coppia israeliana composta da Shira Ichikov, nata a Tel Aviv dove risiede, 23 anni fa e Mikhail Nosovitskiy, 22 anni, nato a Kiev in Ucraina e residente a Hackensack negli Usa. Sono allenati a Montclaire negli States da Galit Chait Moracci., Sono al debutto in un grande evento internazionale, sono stati quest’anno decimi nella gara di qualificazione olimpica e hanno vinto il campionato nazionale. La musica: Maria di Ricky Martin, La Copa De La Vida di Ricky Martin, Maria Remix di DJ RAN. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: Guignard-Fabbri sfidano i britannici nella Rhythm Dance
Leggi anche: Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri secondi dopo la rhythm dance all’NHK Trophy, ma Fear-Gibson sono lontani
Europei di Pattinaggio di figura 2026: programma, calendario, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Grassl e Rizzo in corsa per il podio! Tre azzurri in top 10, Egadze in testa; LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: Guignard-Fabbri sfidano i britannici nella Rhythm Dance; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: grande Italia nel corto! Pezzetta in zona podio, Gutmann quarta, Joos in top 10.
LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: Guignard-Fabbri sfidano i britannici nella Rhythm Dance - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19. oasport.it
LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Pezzetta e Gutmann a caccia di una medaglia! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DANZA RITMICA AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO DI FIGURA DALLE 13. oasport.it
Figura: Ghilardi/Ambrosini sesti nelle coppie di artistico degli Europei - A Sheffield (Gran Bretagna) è giunta a conclusione la prima gara della manifestazione continentale 2026 del pattinaggio di Figura. vicenzareport.it
Al termine del programma corto maschile dei Campionati europei di pattinaggio di figura, i tre atleti azzurri in gara si trovano tutti nelle prime dieci posizioni. Il migliore è stato Matteo Rizzo, quarto con il primato stagionale di 88 punti e la soddisfazione di avere - facebook.com facebook
UN SUPER INIZIO Le azzurre del pattinaggio di figura inaugurano alla grande gli Europei in Gran Bretagna! Dopo il programma corto, ci sono tre ragazze in Top 7! La migliore è Anna Pezzetta al terzo posto, che anticipa Lara Naki Gutmann al quarto! x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.