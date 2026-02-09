LLIVE Pattinaggio di figura Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA | momento della verità per Guignard Fabbri

E’ il momento della verità per Guignard e Fabbri ai Giochi di Milano Cortina 2026. La coppia italiana di pattinaggio di figura si sfida in diretta nella gara di Rhythm Dance, con gli occhi puntati addosso e i nervi a fior di pelle. La competizione è in corso e i pattinatori si giocano tutto su una pista che conta i minuti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE uonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Rhythm Dance di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La Rhythm Dance apre ufficialmente la gara delle coppie di danza. È il segmento, dedicato quest'anno alle musiche anni '90, che definisce le gerarchie iniziali, quello in cui precisione, ritmo e interpretazione devono convivere senza margini d'errore, soprattutto in un contesto in cui le prime dieci coppie viaggiano racchiuse in pochi punti. Sulla carta, il ruolo di favorite spetta ancora alle due coppie nordamericane che hanno dominato la scorsa stagione.

