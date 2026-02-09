Patrizia De Blanck torna al centro dell’attenzione, questa volta per la sua vita fatta di nobiltà, scandali e apparizioni televisive. La contessa, nata a Cuba e ora protagonista dei salotti romani, continua a essere un volto noto del piccolo schermo, con una storia che ha lasciato il segno nel mondo dello spettacolo italiano.

Patrizia De Blanck, dalle origini cubane ai salotti romani, la vita della contessa che ha segnato la storia del costume. Patrizia De Blanck, dalle origini cubane ai salotti romani, la vita della contessa che ha segnato la storia del costume italiano tra amori tormentati e successi nei reality Il panorama mediatico italiano perde una delle sue figure più eccentriche e schiette: Patrizia De Blanck. Nata a Roma il 9 novembre 1940, la sua esistenza è stata un intreccio indissolubile tra alta nobiltà e cultura pop. Figlia dell’ambasciatore Guillermo De Blanck y Menocal e nipote del terzo presidente di Cuba, Patrizia visse il trauma dell’esilio dopo l’ascesa di Fidel Castro. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Patrizia De Blanck: tra nobiltà, scandali e icone del piccolo schermo

