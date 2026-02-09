addio a patrizia de blanck la contessa del popolo

La notizia si diffonde come un fulmine, Patrizia De Blanck, la famosa “contessa del popolo”, è morta. La donna, conosciuta per il suo carattere deciso e le sue apparizioni in tv, lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo italiano. La sua figura è sempre stata al centro dell’attenzione, tra gossip e momenti di spettacolo. Ora, il suo nome resta impresso come uno dei più iconici degli ultimi decenni.

Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di una delle sue figure più iconiche e irriverenti, Patrizia De Blanck, nota al pubblico come la “contessa del popolo”. A dare la notizia è stata la figlia Giada De Blanck con un commovente post su Instagram, che ha svelato il dramma vissuto lontano dai riflettori. “Con lei se ne va una parte di me”, ha scritto Giada, parlando della madre non solo come di una donna straordinaria, ma come della sua migliore amica. Il dolore della figlia Giada. Nel messaggio condiviso sui social, Giada ha raccontato l’intensità del legame con la madre e la battaglia affrontata insieme contro una malattia devastante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Patrizia De Blanck, nota come la Contessa del Popolo, è morta a 85 anni dopo aver combattuto una malattia in silenzio.

Patrizia De Blanck, la nota contessa e soubrette, è morta a 85 anni.

