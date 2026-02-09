Addio a Patrizia De Blanck morta a 85 anni la contessa e personaggio tv la figlia Giada | Ha affrontato il dolore nel silenzio

Addio a Patrizia De Blanck, morta a 85 anni. La contessa e volto noto della televisione si è spenta dopo aver affrontato il dolore in silenzio. La figlia Giada ricorda una donna forte, che ha sempre portato avanti il suo mondo senza mai perdere la dignità. La famiglia ha confermato la scomparsa, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra chi la conosceva bene.

Era discendente da una famiglia nobiliare, e si presentava come Contessa de Blanck y Menocal È morta a 85 anni la contessa e personaggio tv Patrizia De Blanck. Ad annunciarlo sui suoi profili social la figlia Giada: "Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a Patrizia De Blanck, morta a 85 anni la contessa e personaggio tv, la figlia Giada: "Ha affrontato il dolore nel silenzio" Approfondimenti su Patrizia De Blanck Addio a Patrizia De Blanck, la Contessa aveva 85 anni. Il dolore straziante della figlia Giada Patrizia De Blanck si è spenta a 85 anni. Patrizia De Blanck, la contessa stella della TV è morta a 85 anni, l’addio straziante della figlia Giada La contessa Patrizia De Blanck è morta a Roma a 85 anni. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Patrizia de Blanck è morta, addio alla contessa personaggio della tv #shorts #tv #rip Ultime notizie su Patrizia De Blanck Argomenti discussi: Addio a Patrizia de Blanck. L'annuncio della figlia Giada; Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: Tutto nel silenzio; È morta Patrizia De Blanck: addio alla Contessa del Popolo, aveva 85 anni; Addio a Patrizia De Blanck , la contessa del popolo. Tv, addio alla contessa Patrizia De BlanckE' morta, a 85 anni a Roma Patrizia De Blanck. Lo annuncia la figlia Giada in un lungo post pubblicato su Instagram insieme a una foto che le ritraeva insieme: Con immenso dolore, annuncio la scompar ... rainews.it Addio a Patrizia De Blanck, l’iconica ‘contessa’ della televisione italianaAveva 85 anni. Nei suoi ultimi anni aveva scelto di affrontare con riservatezza una lunga malattia, combattuta lontano dalle telecamere ... dire.it Patrizia De Blanck è morta a 85 anni, addio alla contessa della tv >> https://buff.ly/Zic1oiZ facebook Morta Patrizia De Blanck: addio alla Contessa del Popolo, aveva 85 anni x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.