Chi è Giada la figlia di Patrizia De Blanck | cosa fa oggi il patrimonio e chi era il padre

Giada, figlia di Patrizia De Blanck, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo grazie al concorso di Miss Italia. Oggi lavora come influencer e ha accumulato un patrimonio che le permette di vivere senza preoccupazioni. Figlia di Patrizia e del padre di cui si sa poco, Giada si è fatta conoscere per il suo stile e la sua personalità, mantenendo un basso profilo sulla sua vita privata.

Il concorso di Miss Italia è stato per Giada, la figlia di Patrizia De Blanck, un trampolino di lancio che le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo. Il suo debutto in televisione avviene anche grazie alla madre. La Contessa infatti ha aperto il suo salotto al talk show di successo di casa Mediaset “Chiambretti C’è” condotto da Piero Chiambretti. Nel 2003 Giada partecipa alla prima edizione dell’Isola dei Famosi. Tra i naufraghi di quell’anno c’erano anche Carmen Russo, Fabio Testi e altri. Durante la sua avventura molti la consideravano la favorita. Anche in quell’occasione la giovane ha conquistato il pubblico con la sua forza, la sua semplicità e la sua solarità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo la notizia data dalla figlia Giada, il mondo dello spettacolo si è svegliato con il cuore pesante.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

