Patrizia De Blanck, la nota contessa e soubrette, è morta a 85 anni. La donna ha perso la battaglia contro un male silenzioso, lasciando un vuoto enorme tra amici e familiari. La figlia Giada ricorda con dolore una figura iconica, simbolo di eleganza e presenza in televisione.

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni. La “soubrette dal sangue blu” se ne è andata lottando contro un male silenzioso. A comunicarlo è la figlia Giada (sui social), avuta dalla contessa con Giuseppe Drommi. Una storia personale che ha origini lontane e una vita pubblica nata precocemente e che ha spaziato nei più noti e amati programmi televisivi, diventando un volto conosciuto sia sulla Rai sia in Mediaset. Il ricordo « Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck - scrva Giada su Instagram pubblicando una foto con la mamma -. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Patrizia De Blanck è morta, la contessa aveva 85 anni. La figlia Giada: «Dolore immenso, sei stata una figura iconica»

Patrizia De Blanck, nota come la Contessa del Popolo, è morta a 85 anni dopo aver combattuto una malattia in silenzio.

Patrizia De Blanck è morta a 85 anni.

Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la Contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un'epoca di eleganza, romanticismo e autenticità. Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita

