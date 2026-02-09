Patrizia De Blanck è morta | il dolore della figlia Giada

Patrizia De Blanck, volto noto della televisione italiana, è morta a 84 anni. La notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo e i suoi numerosi fan. La sua vita, fatta di eleganza e ironia, ha attraversato decenni, dalla nobiltà romana fino al Grande Fratello VIP. La figlia Giada ha espresso il suo dolore, lasciando trapelare tutta la tristezza per la perdita della madre.

Volto amatissimo del piccolo schermo, Patrizia De Blanck è morta a 84 anni. Dalla nobiltà romana al Grande Fratello VIP, la sua vita è stata un mix di eleganza, ironia e verità senza filtri. L'Italia dice addio a un volto iconico della televisione: è morta la contessa Patrizia De Blanck. A dare il triste annuncio è stata la figlia Giada, da sempre legatissima alla madre. Attraverso un toccante post su Instagram, Giada ha condiviso il suo immenso dolore, descrivendo la madre non solo come una figura di eleganza e autenticità, ma come il suo vero centro gravitazionale. Il messaggio di Giada: "Vivrò per due" Nel lungo e straziante addio social, Giada ha rivelato di aver assistito la madre nel silenzio e nella massima riservatezza durante una devastante malattia, affrontata con il coraggio di una . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

